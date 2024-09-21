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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

وكيل إفريقية النواب يرحب بمطالبة الأمم المتحدة بإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب

رحب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.

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وطالب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لديها رؤية واضحة وحاسمة لانهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية وتتمثل فى ضرورة اجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
وقال الدكتور محمد سليم : إن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين باستمرار دعم ومساندة مصر للقضية الفلسطينية حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم المستقلة وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة مؤكداً أن صمت وتخاذل المجتمع الدولى جعل سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتمادى فى جرائمها الدموية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل

 

 

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