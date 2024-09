الجامعة البريطانية تختتم المؤتمر الدولي الثاني للفيزياء البحتة والتطبيقية

بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي

اختتمت الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فعاليات المؤتمر الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية، في نسخته الثانية، تحت عنوانه The 2nd International Conference on “Pure and Applied Physics” ICPAP2024، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية المحلية والدولية.

وترأس المؤتمر الدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر للبحث العلمي والمشروعات، والأستاذ الدكتور عرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث، وأستمرت فعاليات المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، وأنعقد بالحرم الجامعي ومركز بحوث النانوتكنولوجي بالجامعة البريطانية.



وأستهل الدكتور حسن ناجح، منسق المؤتمر كلمته بالترحيب بالحضور من أساتذة الجامعات والباحثين والشركات الراعية للمؤتمر، معربًا عن أمتنانه للجنة الوطنية للفيزياء والتي تجمع صفوة الخبراء والعلماء في مجال الفيزياء من كافة الجامعات ومراكز البحوث المصرية وتعاونهم مع الجامعة البريطانية لإقامة هذا المؤتمر.

وقدم الدكتور "ناجح"، التهنئة للجامعة البريطانية في مصر لحصولها على الاعتماد المؤسسي، لتصبح أول جامعة في مصر وشمال أفريقيا تحصل على اعتماد هيئة الجودة البريطانية، كما قدم نبذة عن دور مركز بحوث النانوتكنولوجي في إثراء البحث العلمي وخدمة المجتمع لكونه أحد المراكز عالية التجهيزات في مصر والشرق الأوسط، وكذلك دور مركز بحوث الفيزياء النظرية بالجامعة وتصدرها للترتيب الاول بين الجامعات المصرية في مجال الفيزياء ودوره الرائد في التعاونات الدولية وكذلك تسليط الضوء علي قسم العلوم الأساسية بكلية الهندسة برئاسة الأستاذ الدكتور السيد سلامة وأعضاء القسم المشاركين في تنظيم المؤتمر، ودور كلية الهندسة البارز في جودة الخرجيين وخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور عمرو محمد عبدالغنى، رئيس اللجنة الوطنية للفيزياء وعميد معهد البحوث الفيزيقية بالمركز القومى للبحوث إلى أن المؤتمر الدولى الثانى للفيزياء البحتة والتطبيقية والمقام بالجامعة البريطانية يعتبر فرصة مهمة لتحقيق أهداف اللجنة فى توفير مناخ جاذب للباحثين من مختلف الجامعات الخاصة والحكومية والمراكز البحثية محلياً ودولياً لتوطيد سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمى وتبادل الخبرات، حيث شارك شباب من الباحثين من جامعات مصرية وعالمية.

وأكد الدكتورعرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث ، أن هذا المؤتمر هو فرصة جيدة لنقل الخبرات بين الأساتذة وشباب الباحثين ليس هذا فحسب بل وإرساء سبل التعاون بين الأساتذة و الباحثين محلياً ودولياً لأن البحث العلمي المتميز هو نتاج تعاون بين أفراد، مجموعات، جامعات ودول.

وأشار رئيس الجلسة الدكتور مصطفى شاذلي مساعد نائب رئيس الجامعة البريطانية لشؤون البحث العلمي وكيل الكلية لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر، إلي أن الجامعة البريطانية تستضيف هذا الحدث بالتعاون بين كلية الهندسة ومركز بحوث النانوتكنولوجي ومركز الفيزياء النظرية، موضحًا الإنجازات التي حققتها الجامعة، بما في ذلك ترتيبها المتقدم عالمياً في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" لعام 2024، بالإضافة إلى تصنيفها كأفضل جامعة خاصة في مصر في تصنيف الجامعات الشابة لعام 2023 ، كما أبرز تفوق الجامعة في تصنيفات الفيزياء لعام 2022-2023 في تصنيف "شنغهاي" حيث احتلت المركز الأول في مصر.

محاضرات مرتمر الفيزياء في الجامعة البريطانية

وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة عامة حول "المواد الفوتونية من الأساسيات الي التطبيق" للدكتور محمد فرحات مدير مركز النانوتكنولوجي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "كسر التناظر التلقائي والانتقال الطوري" للأستاذ الدكتور شعبان خليل مدير مركز الفيزياء الأساسية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وبدأت الجلسة العامة الثانية بمحاضرة بعنوان "النجاح والتحديات في علم الكونيات الحالي" للأستاذ الدكتور عمرو الظنت – مدير مركز الفيزياء النظرية بالجامعة البريطانية في مصر، ثم محاضرة "كشف أسرار الكون باستخدام مصادم الهدرونات الكبير" للبروفيسور ألبرت دي روك Prof. Albert De Roeck باحث علمي أول في أكبر مختبر لفيزياء الجسيمات في العالم، سيرن، جنيف، سويسرا، وأختتم اليوم بمحاضرة "النسبية العامة وتعديلاتها" للبروفسور أليكسي جولوفنيف Prof. Alexey Golovnev الباحث حالياً بمركز الفيزياء النظرية بالجامعة البريطانية في مصر والتي ربما تحمل في طياتها تعديلات علي نظرية النسبية العامة للعالم ألبرت أينشتاين.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني والثالث العديد من المحاضرات في جلسات الفيزياء النظرية والذرية والنووية والجسيمية وتطبيقاتها في الفيزياء الفلكية وعلم الكون /علوم المواد وفيزياء المادة المكثفة /علوم المواد والالكترونيات البصرية /علوم المواد وتطبيقات الفيزياء الحيوية، بالإضافة ورشة عمل تدريبية بعنوان " النمذجة الحسابية لاجهزة نانو فوتونية مختلفة".

وجاءت الجلسة الأخيرة بمحاضرة عامة بعنوان "نقل التكنولوجيا: البحث والفرص" للدكتور/ محمد طه - المدير التنفيذي لأحدي الشركات العلمية الراعية للمؤتمر والتي تضمنت العديد من سبل ربط البحث العلمي بالصناعة وأمثلة تمت بالفعل داخل جمهورية مصر العربية بما يتلائم مع رؤية مصر 2030.