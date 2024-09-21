مجلة الجامعة المصرية الروسية تحقق إنجازًا بارزًا في مجال البحث

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبد النبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن مجلة البحوث للجامعة المصرية الروسية"ERU Research Journal" قد تم إدراجها ضمن قائمة المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية المصرية، حيث حصلت على سبع درجات، وهى الدرجة القصوى التى تحصل عليها المجلات المحلية المصرية.



أضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن المجلة حصلت بذلك على قبول لجان الترقيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات؛ مما يعزز دورها كمساهم بالتقدم الأكاديمى فى مصر.. منوهاً أن المجلة تصدر من خلال وبإشراف بنك المعرفة المصرى "EKB" وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "ASRT"، وبدعم من الدكتور محمد كمال مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة.



وأشار الدكتور عصام خميس، مستشار رئيس الجامعة المصرية الروسية للتطوير الأكاديمى، إلى أن مجلة البحوث للجامعة تضم هيئة تحرير مرموقة ولجنة إستشارية متميزة، يرأس هيئة تحرير المجلة رئيس الجامعة المصرية الروسية.



وتضم اللجنة الإستشارية للمجلة عمداء الكليات بالجامعة المصرية الروسية؛ مما يسهم فى تعزيز التنسيق الأكاديمى وتوجيه المجلة نحو تحقيق أعلى المعايير العلمية، موضحاً أن المجلة تفخر بوجود نخبة من العلماء المرموقين من جميع أنحاء العالم فى هيئة التحرير الخاصة بها؛ مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة ويضمن تنوعًا علميًا فى مختلف التخصصات.



وأفاد مستشار رئيس الجامعة المصرية الروسية للتطوير الأكاديمى، أن ما يميز مجلة الجامعة المصرية الروسية هو إلتزامها بدعم مجالات متنوعة من البحث العلمى، حيث يتجاوز نهج المجلة متعدد التخصصات مجموعة واسعة من المجالات البحثية؛ مما يجعلها منصة مثالية للباحثين من مختلف التخصصات لمشاركة نتائجهم والمساهمة فى المجتمع العلمى.

ويضمن هذا التنوع أن المجلة لا تقتصر على مجالات علمية محددة فحسب، بل تشجع الإبتكار عبر التخصصات، وهو أمر بالغ الأهمية لمعالجة التحديات العالمية المعقدة، لافتاً أن المجلة فصلية حيث تصدر أربعة أعداد سنوياً وصدر العدد الأول منها فى شهر "أكتوبر"عام (2022).