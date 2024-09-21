السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر الدولار في ثاني أيام العطلة اليوم السبت بماكينات الصرف الآلي

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم.. واصل سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، استقراره، ويرجع هذا الثبات منذ يوم الخميس حيث أن الي م هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وسجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 48.45 جنيه.

 

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد متابعات، سعر الدولار اليوم السبت بماكينات الصرف الآلي، والتي جاءت على النحو الآتي:

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الشباب والرياضة تختتم فعاليات ملتقى" قادرات نحو مستقبل أفضل"بجلسة حوارية حول الصحة النفسية للفتاة

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استشهاد سوري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

سعر الدولار اليوم السبت بماكينات الصرف الآلي 

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 48.45 جنيه.

وبلغ سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 48.59 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

فيما وصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.46 جنيه.

وسجل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما بلغ سعر شراء الدولار في بنك مصر نحو 48.46 جنيه.

ووصل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

وبلغ سعر شراء الدولار في بنك فيصل نحو 48.46 جنيه.

وسجل سعر بيع الدولار في بنك فيصل نحو 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

كما سجل سعر شراء الدولار في بنك القاهرة نحو 48.46 جنيه.

ووصل سعر بيع الدولار في بنك القاهرة نحو 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

فيما بلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.46 جنيه.

وسجل سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

ووصل سعر شراء الدولار في بنك Cib نحو 48.46 جنيه.

وسجل سعر بيع الدولار في بنك Cib نحو 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

فيما بلغ سعر شراء الدولار في السوق السوداء نحو 48.45 جنيه.

وسجل سعر بيع الدولار في السوق السوداء نحو 48.58 جنيه.

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