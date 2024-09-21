موعد إجازات العام الدراسي الجديد 2024-2025

إجازات العام الدراسي الجديد.. يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الإجازات في العام الدراسي الجديد، تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد 2024-2025.



موعد بداية الدراسة 2024-2025

بدأ العام الدراسي الجديد اليوم 21 سبتمبر الجاري، وينتهى يوم 5 يونيو 2025، على أن يتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين لمدة 35 أسبوعًا، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025



- بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.



مواعيد إجازات المدارس في العام الدراسي الجديد 2024



- إجازة 6 أكتوبر يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

- إجازة عطلة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

- إجازة عيد الفطر تبدأ من يوم الإثنين 24 مارس حتى 31 مارس 2025.

- إجازة شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل 2025.

- إجازة تحرير سيناء يوم الجمعة 25 أبريل 2025.

- إجازة عيد العمال يوم الخميس 1 مايو 2025.



