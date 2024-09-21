السبت 21 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

موعد إجازات العام الدراسي الجديد 2024-2025

العام الدراسى الجديد
العام الدراسى الجديد

 إجازات العام الدراسي الجديد.. يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الإجازات في العام الدراسي الجديد، تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد 2024-2025.

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موعد بداية الدراسة 2024-2025

 بدأ العام الدراسي الجديد اليوم 21 سبتمبر الجاري، وينتهى يوم 5 يونيو 2025، على أن يتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين لمدة 35 أسبوعًا، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025


- بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

 


مواعيد إجازات المدارس في العام الدراسي الجديد 2024


- إجازة 6 أكتوبر يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

- إجازة عطلة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

- إجازة عيد الفطر تبدأ من يوم الإثنين 24 مارس حتى 31 مارس 2025.

- إجازة شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل 2025.

- إجازة تحرير سيناء يوم الجمعة 25 أبريل 2025.

- إجازة عيد العمال يوم الخميس 1 مايو 2025.


 

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