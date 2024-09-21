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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الأوقاف يشهد احتفال نادي القضاة بالمولد النبوي الشريف

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف احتفال نادي القضاة بالمولد النبوي الشريف، وكان في استقبال وزير الأوقاف المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي قضاة مصر.

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حضر الاحتفال كل من: المستشار محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي قضاة مصر، والمستشار حازم أبو سديرة أمين صندوق نادي قضاة مصر، والمستشار محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل، والمستشار عزت خميس، وسماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، .

وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف  المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي قضاة مصر وكافة قضاة مصر بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف وزير الأوقاف : إذا كانت المنح الإلهية تزاحمت على سيدنا يحيى (عليه السلام) فعظم الله يوم مولده، وتزاحمت على سيدنا عيسى (عليه السلام) فعظم الله يوم مولده، فكيف بطوفان العطايا الذي تزاحم على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).

وفي ختام الاحتفال أهدى  المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي قضاة مصر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف درع نادي قضاة مصر تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.

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