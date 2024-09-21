فى أحتفالية كبري.. نادى الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل

اقام نادى محافظة الفيوم الرياضى، احتفالية كبرى كرم خلالها النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة نادى محافظة الفيوم الرياضى، بحضور اعضاء مجلس الادارة وعدد كبير من القيادات والضيوف 150 من اوائل الشهادات العامة و الحاصلين على الدكتوراة، فى احتفالية حضرها اعداد كبيرة من اعضاء الجمعية العمومية، وسط حالة من السعادة والسرور وسيطرت على الاجواء فرحة كبيرة وبسمة رسمت على وجوه الحاضرين.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى، ثم آيات من الذكر الحكيم، وكلمة رئيس مجلس ادارة النادى، التى أعرب خلالها عن سعادته بتكريم المتفوقين من ابناء الجمعية العمومية، متمنيا لهم دوام التفوق والتميز.

ورحب " حمودة " بالضيوف الذين شاركوا اعضاء نادى المحافظة الاحتفال، من بينهم الدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور نور الرمادى، والمستشار محمود عبد التواب رئيس نادى قارون، و احمد ادهم الأفندي، و محمد باهى امين الصندوق فى نادى قارون ، و تم خلال الحفل تكريم هشام عويس المدير السابق لنادى المحافظة .

وفى الفقرة الثانية للاحتفال تم عرض فيلم وثائقي عن الانجازات التى تحققت فى ظل مجلس ادارة النادى الحالى، وقد عكس الفيلم تلك الجهود الكبيرة التى بذلت خلال فترة المجلس الحالى .. هذا وقد حضر حفل التكريم وشارك فى تسلم دروع التفوق وشهادات التقدير، اعضاء مجلس الادارة حازم طه نائب رئيس مجلس الادارة، واحمد عبد الباسط امين الصندوق ، و الدكتور طارق السواح ، و مروة عليوة ، و حمادة الخولى ، و اسلام جابر ، واحمد على مسعود .

وقد شدت فرقة الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حسن شاهين، بأروع الاغانى الجميلة، كان بينهما الناجح يرفع ايده اسامة رمضان - المضاد - بتونس بيك " هدية السراح " أنا قلبى اليك ميال " نجوى عادل " النور مكانه فى القلوب احمد عادل - يا طير يا طاير جماعى - الف ليلة وليلة علياء عادل - سلم على جماعى - المريله الكحلى احمد.

قدم الاحتفال، اسلام حسن مدير ادارة النشاط الثقافى، والذى اعلن عن تكريم 2 من الحاصلين على الدكتوراة، و 17 من اوائل الشهادات الجامعية، و 47 الثانوية العامة ، و 86 من الحاصلين على الاعدادية، بإجمالى 150 من المكرمين.

تكريم المتفوقين..

الحاصلين على الدكتوراه 2024 محمد مخيمر صبرة دسوقي - نها محمد سيد مطاوع واوائل الحاصلين على الشهادة الجامعية ايه محمود عز الدين قرني- يمني رشدي عبد الستار -يمني محمد-حامد مصطفي - شهد محمد حماد محمد -هنا محمد عزت ابو العزم- ادهم احمد ادهم ابراهيم

-احمد محمد صلاح الدين - ادهم محمد باهي محمود- محمد محمود محمد عبد النبي- ايه ياسر عبد السلام عبد الرسول - عفاف عبد الهادي احمد - ساره نور احمد محمد - ادهم ناصر انور مصطفي - دنيا خالد محمد اسلام - محمد سمير احمد سيف - تغريد خالد محمد - ايه خالد محمد اسلام.

واوائل الثانوية العامة - احمد محمد عيد محمد - روان عاصم محمد مرسي - جاسمين ياسر غيث عزيز - محمد مجدي رشاد عبد الغني- عبد الرحمن محمد نادي كامل- محمد هاني كمال عبد الواحد - يوسف احمد وحيد عبيد - يوسف وائل صلاح عبد الفتاح - شهد محمد مصطفي نبوي -رشاد وليد احمد عبد المحسن- حبيبة محمد عجمي محمد - منه الله ابو بكر طه امام - يوسف عبدالله احمد احمد- ريم محمود قرني محمد - رؤى محمود كمال محمود - ريناد ياسر كمال توفيق حسين - فاطمه احمد لطفي احمد - عمر احمد عبدالعظيم احمد- حسين محمد احمد قطب - عمر محمد حجازي احمد - مريم حسام الدين صلاح - مريم حسين محمد عبد الهادي - ندي محمد محمود محمد

- احمد اسامه احمد حسن- رؤي عماد كمال الدين احمد - مروة داوود عثمان نصر - جنا احمد محمد سامح- مريم محمد احمد عبد القوي- محمد عمرو محمد احمد علي- مي سامي شعبان السيد- مصطفي سيد محمد احمد - ملك محمود عبدالله الجمل- يوسف علاء الدين هاشم- مصطفي حمدي عبد الحكم طه- ملك حازم باتع عبدالباقي- مصطفي محمود احمد عبد التواب- احمد بدر السيد محمود- عبد الرحمن عمرو عزت- يس محمد علي احمد- يحيي محمد علي احمد - ياسمين علي حسن احمد- عمرو صلاح شريف عبد العاطي- بسمله محمود معوض امين- معاذ ياسر فاروق عبد الحميد- روان عادل سيد علي- علي اشرف احمد- زياد ايمن محمد الصوفي.

وفى الشهادة الإعدادية تم تكريم شذي حازم عزت احمد - ياسين محمود سعد الدين محمد - شروق ياسر احمد سيد - سما يسري محمد الصوفي - سلمي ايمن محمد الصوفي حامد- محمد اشرف احمد عبد المجيد - عبد الرحمن ياسر غيث - جودي محمود عبد العزيز - عز الدين محمد عبد الرازق - سلمي عماد حمدي حسن - محمد احمد رشوان ربيع - انس محمد حسين مصطفي - مالك محمد كمال الدين احمد - سيف هيثم محمد نبيل انور - جودي احمد حسني جمعه - جني تامر مؤنس احمد - عمر محمد محمود محمد عبد ربة - احمد محمد مصطفي نبوي - مصطفي محمد السيد عبد الفتاح- نور محمد عبد الفتاح محمود - حمزه ناصر سيد عبد العاطي- عبدالله عمرو لبيب سيد خطاب- حور احمد حسن عبد الواحد - سيف محمد رجب رمضان- معاذ ايهاب محمد كيلاني- نادين احمد كمال عبد الحفيظ- زينه حسام فاروق عبد الرحمن- محمود السعيد عبده بيومي- سندس احمد احمد عبد الفتاح- بيجاد حسام الدين سمير- محمد عبد التواب محمود - ردينه وليد رمضان مصطفي- عبد الرحمن رمضان احمد- احمد عادل ابراهيم عبد القادر- سهيلة احمد عبد العاطي - ريتاج حسام حسن عبد الباقي - عبد الله هاني حسن كامل- مريم شريف عبد الفتاح- ندي محمود سلطان عبد التواب- مصطفي محمد عبد المنعم- رنا احمد محمد عبد التواب - اروي محمد يوسف عبد الباقي - مي ابراهيم جنيدي محمد جنيدي - لميس ساهر احمد عبد الرحمن - مازن ايهاب اسماعيل قرني - سلمي احمد فاروق عبد الحميد - كنزي هاني عبد العليم - عمرو محمد احمد ابراهيم - مادونا امجد تدري زكي - معاذ محمد عبد الرحمن الماوردي - عمر محمد احمد قطب- فريده حازم باتع عبد الباقي - رولا حاتم مصطفي محمود- ريتال عمرو عبد النبي ابراهيم- ردينه احمد طاهر عبد العزيز - اروي عبد السلام عبد الهادي - محمد مروان حمدي رضوان -اسر احمد مصطفي رجب - يوسف محمد نادي كامل - ريماس محمود احمد عبد التواب- ديفيد مراد شواقي حنا -لجين حسام عويس عبد الفتاح - رحمه عمرو عزت محمد -الادهم محمد عجمي محمد - محمد الحسين محمد احمد - ماريا تامر مجدي عيسي فهيم - عابد عمرو عزت محمد- جني سامح مصطفي صبري- ريتاج خالد محمد محمد عطيه- سيف خالد محمد محمد عطيه - سلمي علي محمد عبد الحكم- ادهم سيد ناجي حسن - نورسين محمد مصطفي حسن- مريم وليد محمد جهمي سعداوي - عبد الرحمن صلاح شريف - محمد وائل يوسف محمد فرحات - كريم وليد احمد عبد المحسن - ياسين وليد علي جمعه - جني اشرف عبد السلام محمد - ريماس احمد السيد علي -محمد ربيع رمضان احمد - انجي احمد محسن رياض - محمد خالد محمد اسلام- ردينة عادل مامون محمد - مازن ابراهيم مصطفى - عمرو محمود سيد.

كما كرم الاحتفال علا ابراهيم وطه عباس وأعضاء فريق المسرح بالنادى.

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