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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

النصر بفوز على الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي

النصر
النصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024/2025.

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النصر يُحرز الهدف الثاني في شباك الاتفاق.. فيديو


بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو السجل التهديفي للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله سالم النجدي الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.
واستطاع البرازيلي تاليسكا تسجيل هدف العالمي الثالث في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني من المباراة.
واستطاع العالمي السعودي رفع رصيده من النقاط للنقطة الثامنة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما يتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة التاسعة في المركز الثالث.
وكان النصر قد تعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، ليتولى القيادة الفنية للعالمي السعودي، بعدما قامت إدارة العالمي بإقالة البرتغالي لويس كاسترو بسبب سوء النتائج.

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