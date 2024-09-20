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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

النصر يُحرز الهدف الثاني في شباك الاتفاق.. فيديو

النصر السعودي
النصر السعودي

ضاعف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر النتيجة أمام نظيره الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024/2025.

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جاء هدف النصر الأول من خلال اللاعب كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف زميله سالم النجدي النتيجة في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

شاهد هدف النصر الثاني في مرمى الاتفاق


الجدير بالذكر أن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، تولي القيادة الفنية للنصر السعودي، بعدما قامت إدارة العالمي بإقالة البرتغالي لويس كاسترو بسبب سوء النتائج. 
ودخل الاتفاق مواجهة النصر وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 5 نقاط، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب

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