ما هي المكملات الغذائية المهمة عند ممارسة الرياضة؟

يحتاج جميع الناس إلى الفيتامينات من البالغين والأطفال، وأولئك الذين لا يمارسون الرياضة والذين ينشطون بشكل مفرط علاوة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بجدية بالرياضة، من المهم بشكل خاص تعويض نقص المكونات حتى لا يواجهوا عواقب غير سارة، ويجب أن تكون الجرعات أعلى بمقدار مرة ونصف إلى مرتين من المعتاد.

فيتامينات يجب أن يتوفر لدى الرياضيين بكثرة

فيتامين أ

يساعد على تكوين خلايا عضلية جديدة وتجميع الجليكوجين ويسمح لك الريتينول بتكوين نظام هيكلي قوي وتحسين إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا وهذه الصفات لن تضر الرياضيين، وتشمل مصادر فيتامين أ زيت السمك والبطاطا الحلوة والجزر والمشمش واليقطين ومنتجات الألبان والكبد وما إلى ذلك.

فيتامينات ب

إنها تشبع الدم بالأكسجين، وتنظم إنفاق الطاقة، وتدعم استقلاب الدهون والكربوهيدرات، وفيتامينات ب ضرورية لاستقلاب البروتين كما أنها تساعد في الحفاظ على صحة ممتازة، وإزالة الكربوهيدرات المستعملة، ومنع الإجهاد، والتعب المزمن، وزيادة الإنتاجية، أضف اللحوم والأسماك والحبوب والحليب والكبد وغيرها من الأطعمة المماثلة إلى نظامك الغذائي لتشبع جسمك بفيتامينات ب.

فيتامين ج

الفيتامين الرئيسي للرياضيين وهو مفيد لفقدان الوزن واكتساب كتلة العضلات وبفضل المكمل، تتعافى الخلايا بشكل أفضل بعد التمرين، وتتشبع العضلات بالأكسجين، فيتامين C هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة الممتازة التي يمكنها تخليص الجسم من الجذور الحرة ويلعب فيتامين C دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين وتخليق هرمون التستوستيرون وتطبيع مستويات الكوليسترول وتحسين جودة الدم، وبما أنه قابل للذوبان في الماء، فإن تناوله بجرعات كبيرة لا يضر الجسم ومن الأفضل للرياضيين تناوله بكميات كبيرة، حيث يتم استهلاكه بكثرة أثناء التدريب، ويمكن العثور على هذا العنصر في الوركين الوردية والحمضيات والمخلل الملفوف ونبق البحر والفلفل الحلو والحميض والخضروات الأخرى والتوت والفواكه.

فيتامين ه

أحد مضادات الأكسدة القوية هو ما سيساعد الرياضيين وبفضل خاصية الفيتامين هذه، يتم تحسين عملية التمثيل الغذائي وحماية أغشية الخلايا من التلف وهذا يعني أن نمو الخلايا سيكون أكثر نجاحا وتناول الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والزيتون - وسيتواجد العنصر في الجسم بالكمية المطلوبة.

فيتامين د

دور المكون في عملية امتصاص الفوسفور والكالسيوم مهم المواد الثمينة ضرورية للحفاظ على العضلات والعظام في حالة جيدة، وإن استهلاك منتجات الألبان والكبد والأسماك البحرية والتعرض لأشعة الشمس سيساعد الرياضيين على تخزين فيتامين د.