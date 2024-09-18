الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

الأسباب مجهولة .. وفاة 3 أشخاص في حريق مستودع بميلانو

حريق في أحد المستودعات
حريق في أحد المستودعات بمدينة ميلانو

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم شقيقان يبلغان من العمر 17 و18 عامًا، إثر اندلاع حريق في أحد المستودعات بمدينة ميلانو بإيطاليا. 

وأفادت التحقيقات الأولية بأن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، حيث لم يُعثر حتى الآن على أي آثار لمواد مسرعة أو أدوات إشعال داخل الموقع.

وأكدت السلطات أن الحريق بدأ في الجزء الخلفي من المبنى الذي كان يُستخدم كمستودع. 

وأشار المحققون إلى أن أصحاب النشاط التجاري كانوا قد تلقوا تهديدات قبل أيام قليلة، وهو ما دفعهم لتقديم بلاغ رسمي إلى قوات الدرك "الكارابينييري".

وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء والمحققين لا يستبعدون فرضية أن يكون الحريق متعمداً، فيما تستمر الجهود لتحديد مكان اندلاع الحريق بدقة، وسط تكهنات حول الدوافع وراء وقوعه.

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