كيف يؤثر النوم على الوزن والجهاز العصبي؟

وفقا لعالم الغدد الصماء أناستازيا كفاسوفا، النوم الجيد مهم جدا للجسم، وأثناء النوم، يتعافى الجسم ويرتاح الجهاز العصبي، ويتم امتصاص المعلومات الجديدة، وتتم إزالة الوصلات العصبية غير الضرورية.

كما تسترخي العضلات، ويتم تصنيع خلايا جديدة، وهو أمر مهم لأولئك الذين يمارسون الرياضة في صالة الألعاب الرياضية، ويتم تنظيم تخليق الهرمونات، ويعتمد بشكل كبير على التغيرات في النوم واليقظة.

وقلة النوم تهدد السمنة إذا لم يحصل الإنسان على قسط كافٍ من النوم تظهر زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والدسمة هذه هي الطريقة التي يحاول بها الجسم تجديد الطاقة.

وأشارت كفاسوفا لموسلينتي إلى أن المدة الطبيعية للنوم للبالغين هي سبع إلى ثماني ساعات في اليوم.

ما الذي تحتاجة لتنظام بعمق؟

تهوية الغرفة.

أغطية السرير النظيفة.

مرتبة ووسادة مريحة.

يمكن أن يكون سبب الأرق التغيرات المرتبطة بالعمر في الجسم، وعدم الامتثال للإيقاعات الحيوية، والجوع، والعطش، والإفراط في تناول الطعام، والتعب الجسدي، ويمكن أن يسبب العديد من الأمراض أشهرها العصاب، الاكتئاب، اضطراب القلق، اضطراب التوتر، اضطراب الوسواس القهري.

أشهر أعراض الأرق

الاستيقاظ بشكل متكرر

مدة نوم قصيرة

النعاس أثناء النهار

التعب الشديد

زيادة العاطفية

ضعف الذاكرة