مكملات المغنيسيوم تساعد في تحسين النوم والمزاج

لتحسين النوم والمزاج ومساعدة قلبك على البقاء بصحة جيدة، توصي أخصائية التغذية الطبية ناعومي نيومان-بينارت بتناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والعناية بجسمك وتناول مكملات المغنيسيوم، مشيرة إلى أن المغنيسيوم يدعم الحالة المزاجية ويقلل القلق ويحسن النوم ويحافظ على مستويات الهرمونات وصحة العظام.

قد يساعد المغنيسيوم على تحسين النوم عن طريق تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لديك وتعزيز استرخاء العضلات، مما قد يساعدك على النوم والنوم بشكل سليم طوال الليل.

وتم تأكيد فوائد المغنيسيوم للنوم من خلال الأبحاث العلمية. لقد وجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون كمية منخفضة من المغنيسيوم يميلون إلى النوم بشكل أقل وتكون نوعية نومهم أقل.

ووجدت إحدى الدراسات أن أكثر من 80 بالمائة من النساء بعد انقطاع الطمث لديهن مستويات منخفضة من المغنيسيوم في دمائهن، وكثيرًا ما اشتكت هؤلاء النساء من إصابتهن بالاكتئاب، كما يقول أحد الأطباء.

فائدة أخرى لمكملات المغنيسيوم هي أنها تساعد في التحكم في تقلصات عضلة القلب، مما يدعم صحة القلب.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على حوالي 4000 امرأة بعد انقطاع الطمث أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من المغنيسيوم لديهم علامات التهابية أقل مرتبطة بأمراض القلب.

وأضافت نيومان بينارت أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد في علاج أعراض متلازمة ما قبل الحيض وتحسين صحة العظام.

يمكن تجديد المغنيسيوم عن طريق تناول الطعام بشكل صحيح. ولا يتم تصنيعه في الجسم، ولكنه يأتي مع الطعام والماء والملح.

الأعراض المحتملة لنقص المغنيسيوم:

- التشنجات، والرعشة، وضعف العضلات، والشعور بوجود "كتلة" في الحلق، ومتلازمة تململ الساقين.

- ضعف حساسية الجلد.

- آلام في البطن أو تشنجات.

- الغثيان والقيء.

- الإمساك أو الإسهال.

- التورم.

- الحيض المؤلم.

- زيادة تركيز الكالسيوم في الدم وتكلس الأوعية الدموية.

- ألم في منطقة القلب.

- ضيق في التنفس أثناء ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

- الدوخة والإغماء.

- الشعور بقشعريرة على الجلد.

- ضعف الذاكرة.

- اضطراب النوم.