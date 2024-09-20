رونالدو يضع النصر في المقدمة أمام الاتفاق في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره الاتفاق بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024/2025.



جاء هدف الشوط الأةل الوحيد من خلال البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، بعدما نجح في تسديدها لتسكن شباك الاتفاق.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مع العالمي السعودي، بعدما تولي القيادة الفنية خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ويبحث النصر عن الفوز بهذه المباراة، حيث يرغب بشدة في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للموسم الحالي.

ودهل الاتفاق مواجهة النصر وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 5 نقاط، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.