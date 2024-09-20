إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب مدينة المستقبل بأبوصوير.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

وقالت مصادر إن أهل المجني عليها قادمون من محافظة الشرقية فور معرفتهم بإصابة ابنتهم بإصابات بالغة، بعد تلقيها ما يقرب من 21 طعنة في جسمها، نقلت على أثرها إلى المستشفى.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.