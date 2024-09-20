المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطنى 94

تحت شعار «نحلم ونحقق»..

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى الـ94 لتوحيد المملكة فى 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكى الذى أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز برقم 2716، الذى قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ففى كل عام تتجدد الفرحة بقلوب المواطنين السعوديين على مستوى المناطق السعودية المختلفة، ويعتبر اليوم الوطنى السعودى، لحظة فارقة فى تاريخ المملكة العربية السعودية، والتى حملت راية التسامح، وتشهد المملكة الحراك الثقافى والاجتماعى الواسع والذى يعكس بدوره مدى الحب والمودة لأبناء الوطن السعودى.

ونظمت عدة مدن سعودية تنظيم فعاليات وبرامج ترفيهية وثقافية فى إطار الحرص على مشاركة الشعب السعودى هذه المناسبة الغالية، استعداد للاحتفاء باليوم الوطنى.

مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن عدد من فعالياتها بمناسبة اليوم الوطنى 94، وذلك ضمن جهودها الهادفة لإتاحة الفرصة للمواطنين بالتعبير عن بهجتهم وسرورهم بهذه المناسبة الغالية، وتوفير أماكن ووجهات ترفيهية متنوعة أمام السكان والزوار.

وأوضح أسامة الزيتونى المتحدث الرسمى لأمانة العاصمة المقدسة أن الاحتفالات تتضمن برامج ترفيهية ومسابقات وعروض ثقافية وفعاليات للفرق الشعبية والعاب ترفيهية للأطفال وتوزيع هدايا، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المنوعة.

وبين المتحدث الرسمى أن الفعاليات موزعة فى مواقع مختلفة بمكة المكرمة، ليسهل وصول السكان والزوار إليها، بالإضافة إلى تنوع تلك الفعاليات والفقرات لتتناسب مع كل الاعمار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والبلديات المعنية، من أجل الخروج بعمل إبداعى مميز يعكس مدى أهمية هذه المناسبة الغالية ويواكب التطلعات، ويتسم بتعزيز الحس الوطنى وتأصيل حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وأشار إلى أن الأمانة ستقيم فعاليات ترفيهية للأيتام على ملاعب الأمانة بحى الخالدية، وتنظم سباق الماراثون لتحسين اللياقة البدنية وتعزيز الروح المجتمعية، كما ستنفذ عدداً من البرامج الرياضية، وإقامة احتفالات بحديقة بحرة العامة، والتى تتضمن فرق استعراضية للأطفال وفرق الفنون الفلكلورية الشعبية.

المدينة المنورة

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة انتهاءها من تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وجسور وميادين المدينة احتفاء باليوم الوطنى الـ94، إلى جانب جاهزيتها فى إطلاق سلسلة من الفعاليات التى تستهدف جميع الفئات العمرية، وذلك فى 5 مواقع حيوية بالمنطقة، بدءاً بميدان الملك عبدالعزيز، الذى تم تجهيزه بأجهزة الصوت والإضاءة والمجسمات التعبيرية، إضافة إلى الشاشات التى تحمل هوية اليوم الوطنى، وصولاً إلى حديقة الدعيثة، وحديقتى الملك فهد والأمير محمد بن عبدالعزيز، وحديقة الخالدية التى ستشهد هى الأخرى فعاليات متنوعة بجملة من البرامج التى تأتى بالتواؤم فيما بينها.

وتضم الفعاليات العديد من العروض الوثائقية والتفاعلية عن المملكة، والفلوكلورات الشعبية، والعروض المسرحية والمواهب، والقصائد الشعرية، والفقرات الترفيهية التى تستهدف كل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أركان لفعاليات الأطفال والعديد من الأنشطة والمسابقات الثقافية والترفيهية.

وسيتم ذلك ببرامج متكاملة لإقامة فعاليات متنوعة ومتعددة تجسد احتفال أهالى المدينة المنورة بهذه المناسبة الغالية، التى تأتى من منطلق إبراز الدور للملك عبدالعزيز لتوحيد المملكة، والاعتزاز بمضامين رؤية المملكة 2030، فى تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبناء وبنات هذا الوطن وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

جازان

كما أعلنت أمانة منطقة جازان عن استعدادها للاحتفال من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والبرامج، وذلك فى إطار حرصها على هذه المناسبة الغالية التى تعكس مدى ما يتمتع به أبناء الوطن من الحب والولاء.

وأوضحت الأمانة أنها قامت بأعمال الزينة والتجهيزات، حيث تم تجهيز 2050 مجسماً جمالياً مضيئاً تحتوى على العبارات والشعارات الوطنية، و23000 علم، و2300 لوحة تعبر عن الفخر والاعتزاز بالمملكة، و2300 كشاف لإضاءة الاحتفالات، ما يضفى لمسة جمالية للأجواء، وتقديم تجربة مميزة للزوار والمحتفلين، كما تم تخصيص 65000 هدية متنوعة سيتم توزيعها على الزوار خلال الفعاليات.

ينبع

كما أكملت محافظة ينبع الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطنى، بالعديد من الفعاليات التى تنفذها الجهات المشاركة فى مواقع مختلفة بالمحافظة، وتتضمن الفعاليات مسيرة بحرية بمنطقة الشرم، وفعاليات منوعة بالمنطقة التاريخية، وسوق الليل الشعبى، وأنشطة بالمسرح المفتوح بالواجهة البحرية بالهيئة الملكية بينبع، والمسيرة الأمنية ومسيرة الدراجات الهوائية، إضافة إلى العروض الترفيهية والثقافية والتراثية، والفلكلورية التى تضم لوحات من الفلكلور الشعبى وعروض الحرف اليدوية الحية، وفقرات خاصة للأطفال، كما تشهد المحافظة أكثر من 30 فعالية سياحية وتراثية متنوعة.

جدة

ويشارك متحف الفنون الرقمية الواقع فى قلب منطقة جدة التاريخية العائلات والأطفال الاحتفال بهذه المناسبة، ويدعوهم لاستكشاف الأعمال الفنية الغامرة والتعليمية.

ويقدم المتحف لزواره فرصة فريدة لاستكشاف عالم يمزج بين الفن والتكنولوجيا والخيال، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة فنية مبتكرة، بينما يوفر للطلاب مساحة تفاعلية تجمع بين التعليم واللعب.

ويضم المتحف قسم «سكيتش أوشين» الذى يتيح للأطفال إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال تصميم وتلوين الأسماك على الورق، والتى تتحول بعد ذلك إلى رسومات رقمية متحركة على جدران المتحف، كما يمكن للأطفال التفاعل مع هذه الرسومات الرقمية من خلال لمسها وإطعامها، بالإضافة إلى ذلك يتيح قسم سكيتش فاكتورى للزوار تحويل رسوماتهم إلى تذكارات شخصية مثل الشارات، والقمصان، وحقائب اليد.

أما الباحثون عن تجربة تفاعلية أكثر حيوية، فيمكنهم الاستمتاع بـغابة الألعاب الرياضية، وهى مساحة ثلاثية الأبعاد تدمج بين النشاط البدنى والإدراك المكانى، حيث تشجع الزوار على القفز والتفاعل مع المجسمات المحيطة فى بيئة إبداعية وممتعة.

ودعا المتحف، الطلاب للانغماس فى عالم بلا حدود، حيث تتلاقى المساحات التفاعلية مع البرامج المخصصة للأطفال فى مكان واحد يجمع بين اللعب والفن والتعليم، حيث تم تصميم هذه التجارب لتطوير التفكير الإبداعى وتعزيز الابتكار، ورعاية الأجيال القادمة من عشاق الفن والابتكار.

تبوك

استعدت أمانة منطقة تبوك بكل فخر وحماس، حيث غمرت الشوارع والميادين العامة باللون الأخضر الذى يرمز للولاء والانتماء، وذلك فى إطار حرص الأمانة على تجسيد مشاعر الحب التى يكنها أبناء الوطن، أعلنت الأمانة عن تزيين المدينة بأكثر من 8000 علم و60 ألف متر طولى من الأساور الزينة، مضيفة لمسات جمالية على أعمدة الإنارة والنخيل والأشجار، كما زُينت شوارع المدينة بـ195 شاشة إعلامية ولافتات تحمل عبارات تهنئة، إلى جانب 30 مجسماً يعكس هوية اليوم الوطنى. وضمن هذا الإطار، تم تركيب أكثر من 250 كشافاً أخضر، ما يضفى لمسة سحرية على المشهد الاحتفالى.

وأعدت الأمانة وبلدياتها مجموعة مميزة من الفعاليات المتنوعة، تصل إلى 47 فعالية، ستقام فى 13 موقعاً بتبوك ومحافظاتها، من جادة الأمير فهد بن سلطان إلى الحديقة المركزية، ستكون هناك مفاجآت وعروض شعبية وفلكلورية تضفى طابعاً احتفالياً يعكس تاريخ وثقافة الوطن.

المنطقة الشرقية

تستعد أمانة المنطقة الشرقية لتقديم احتفالية مميزة من خلال مجموعة من الفعاليات المبتكرة تحت شعار «نحلم ونحقق»، ومن المقرر أن تشهد المنطقة أجواء احتفالية تملؤها البهجة والفخر فى مختلف المدن والمحافظات.

تفتتح الفعاليات فى منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية فى الدمام، حيث ستكون الأنشطة مفعمة بالحيوية. سيتضمن الحدث أوبريتا وطنياً، وعرضة نجدية، بالإضافة إلى كرنفالات وركن للأطفال ملىء بالتفاعلية، كما لن تقتصر المتعة على ذلك، فهناك مسابقات وجوائز بانتظار الزوار، إلى جانب أنشطة ترفيهية مميزة فى مركز حى الروضة.

الخبر

فى محافظة الخبر، ستتحول المدينة إلى ساحة احتفالات مع 16 فعالية فى 9 مواقع مختلفة، من العروض الجوية المثيرة إلى البيانو الطائر، وصولاً إلى مسيرات الخيول وحفلات غنائية، ستغمر الفعاليات الزوار بالأجواء الوطنية، بما فى ذلك ألعاب نارية نهارية تضىء سماء المدينة.

الجبيل

تنطلق فعالية «حكاية وطن» فى كورنيش دارين الجنوبى بمحافظة القطيف، حيث تجمع بين التراث الحديث والرياضة، وستقام مسابقات رياضية وعروض مثيرة للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية، لتكون تجربة فريدة للجميع.

أما فى الجبيل والخفجى والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، فإن الفعاليات ستجمع بين العرضة السعودية، والمسابقات التفاعلية، والعروض الفنية، ما يعكس تنوع الثقافات والاحتفالات فى المنطقة، وتستمر الفعاليات فى قرية العليا وجوف بنى هاجر وغيرها، وتدعو الأمانة كل المواطنين والمقيمين للانضمام إلى هذه الاحتفالات الوطنية، لتكون فرصة للتعبير عن الفخر والانتماء.