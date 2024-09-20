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حركة النجباء تنعي أبو حيدر الخفاجي المستشار الأمني لحزب الله
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حركة النجباء تنعي أبو حيدر الخفاجي المستشار الأمني لحزب الله

أبو حيدر الخفاجي
أبو حيدر الخفاجي المستشار الأمني لحزب الله

نعت المقاومة الإسلامية العراقية حركة النجباء، أبو حيدر الخفاجي المستشار الأمني لحزب الله في دمشق، الذي استهدفته غارة صهيونية، وارتقى شهيداً محتسباً على طريق القدس.

 

وأعلن حزب الله استشهاد المستشار الأمني "أبو حيدر الخفاجي" في دمشق إثر اعتداءٍ صهيوني فجر اليوم.

 

وقالت الكتائب في بيان: مع سمو الفخر وعلو الاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله شهيدها (أبو حيدر الخفاجي)، ليلتحق بقافلة النور، إثر اعتداءٍ صهيوني فجر اليوم، أثناء أداء مهامه الأمنية بعنوانه أحد المستشارين الأمنيين في دمشق.

 

وأكد حزب الله : شهيدنا الغالي من المجاهدين المتصدين لعصابات التكفير الوهابي التي اجتاحت أرض سوريا، ومن المدافعين عن مرقد السيدة زينب (عليها السلام)، حينما أرادت هذه العصابات تدنيس حرمها الشريف، وممن نالوا شرف المشاركة في حماية المقدسات بالعراق، وهزيمة داعش من البلاد.

 

وأضافت إننا في الوقت الذي نعاهد الله فيه على الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة، نعزي عائلة الشهيد الكريمة، ورفاقه ومحبيه، سائلين المولى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان، وأن يلحق شهيدنا بالنبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

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