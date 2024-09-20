الذهب يتجاوز 2600 دولار بعد خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب العالمي، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليصل فوق مستوى 2600 دولار، للمرة الأولى مواصلا مسيرة ارتفاع مدعومة برهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2605.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2630.30 دولار والفضة 0.5 بالمئة إلى 30.93 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

وصعد الذهب 26 بالمئة منذ بداية العام الجاري في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى التحوط في مواجهة حالة عدم اليقين الناجم عن الصراعات في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وقال محللون إن موجة الصعود غير المسبوقة قد تمر بفترة تصحيح.

وأدى الارتفاع غير المسبوق إلى تآكل الطلب في قطاع التجزئة في الصين والهند، وهما أكبر المستهلكين.

وقال محللون إن استمرار ضعف الدولار، الذي يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، قدم دعما إضافيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1062.25 دولار وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 974.76 دولار.