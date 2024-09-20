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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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«الصحة»: تحسن في الحالات المصابة بأعراض الجهاز الهضمي بأسوان

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل الحالات المصابة بأعراض الغثيان وأعراض الجهاز الهضمي في محافظة أسوان، قائلًا: «هناك تحسن في الحالات المصابة بأعراض الجهاز الهضمي، نتيجة لجهود وزارة الصحة في التعامل مع هذه الحالات».

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجه كل الأجهزة المعنية بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، للوصول إلى المسبب الأساسي لهذه الأعراض، والتعامل مع المرضى بشكل مناسب لتقديم الخدمة العلاجية.

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وقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، نصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بأعراض الجهاز الهضمي، عن طريق غسل الأيدي قبل وبعد الأكل، طهي الطعام جيدًا، غسل الفواكه والخضراوات والحرص على نظافة المأكولات، عدم تناول أطعمة من الباعة الجائلين، الحصول على الطعام من مصادر آمنة.

وتابع: «لازال الفريق المركزي يعمل بشكل دقيق وعلمي للوصول إلى الأسباب الرئيسة لانتشار هذه الأعراض في الأيام الماضية، ولا يوجد تغيرات ميكرويبولوجية في مياه الشرب بأسوان، والمؤشرات الأولية لفحص العينات تؤكد عدم وجود تغيرات مرتبطة بوجود أي بكتيريا معينة في المياه أو في عينات الأطعمة التي تم أخذها من الباعة الجائلين».

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