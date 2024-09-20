أسوان: إعدام 650 كيلو جرام أغذية مجهولة المصدر

نفذ حي غرب أسوان، بالتعاون جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين والصحة وذلك بقيادة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، حملة للمرورعلى شوادر بيع حلوى المولد، والمطاعم والمحلات وسلاسل الهايبر للتأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات للاستهلاك الآدمى.

يأتي ذلك إستكمالاً لسلسلة الحملات الصباحية والمسائية التى يتم تنفيذها بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وشارك في الحملة نواب رئيس المدينة ورئيس حى غرب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وبالتعاون جهاز حماية المستهلك مديريات التموين والصحة.

مع ومن جانبه اللواء ياسر عبد الشافى، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد نجحت جهود الحملة فى إعدام 650 كيلو جرام من الأغذية مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من تحرير 16 محضر حماية المستهلك لعدم وجود أسعار وفواتير بيع، لافتاً إلى أنه تم التوجيه لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المناطق التى شهدت إعدام للأغذية بها ، وسيتم مواصلة الحملات بشكل مستمر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .