أسوان: أخذ عينات من المحطات والمنازل بصفة مستمرة للتأكد من جودة المياه

من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومن منطلق الحرص على إبراز جهود أجهزة الدولة لتوضيح الحقائق بكل شفافية ومصداقية، ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع التنسيقى لاستعراض جهود الفرق الطبية المركزية المتخصصة التي تم إيفادها من وزارة الصحة، والفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك فى حضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .

واستعرض الاجتماع نتائج المرور الميدانى على محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق، والتي شهدت أخذ العينات من المحطات والمرشحات والمنازل، وهو ما سيتم تنفيذه بصفة مستمرة من خلال الفرق المتخصصة بالصحة وشركة مياه الشرب؛ للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية، وبالتوازي تم المرور على المستشفيات للتأكد من وصول الرعاية الصحية لكافة المصابين، وأخذ عينات منهم لإجراء التحاليل المعملية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة التى تساهم فى تماثل أى حالة مرضية للشفاء التام.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد وسط ملحمة من التكاتف والتلاحم بين كافة الأجهزة المختصة بهدف إتخاذ كافة الإجراءات الهادفة للحفاظ على صحة وسلامة أى مواطن أسوانى بإعتبار ذلك يأتى فى مقدمة الأولويات لمنظومة العمل، لافتاً إلى أنه بالتوازى يتم تنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية للمرور على المطاعم والمحلات وسلاسل الهايبر والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات للاستهلاك الآدمى .