رزان مغربي تتألق بحبات الألماس في ميس إيليت 2024

خطفت النجمة اللبنانية رزان مغربي عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها المميزة خلال أحيائها حفل غنائي بمسابقة ميس ايليت 2024.

وبدت رزان مغربي بإطلالة أنوثية لافتة، حيث ارتدت فستانا مجسما، قصيرا، ينتمي لقصة الكب، صمم من خامة الحديد مزين بالألماس وحمل توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل عفوي ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان النود مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: "فخورة جداً أنه اجتمعت بالنجم الكبير عاصي الحلاني على مسرح مسابقة ميس ايليت ٢٠٢٤.. فخر كبير إلي".

وتابعت: "أنت نجم لبناني كبير بفنّك وبأخلاقك وبتعاملك وتقديرك لكل أولاد بلدك، منكبر فيك ومنشوف حالنا بتاريخك وحاضرك، شكراً على كل كلمة حلوة قلتها عنّي بالكواليس وعلى المسرح، وعلى كل المحبة، كل التقدير".

رزان مُغرَبي من مواليد 19 أغسطس 1973 إعلامية، مغنية وممثلة لبنانية.

حياتها الشخصية

ولدت رزان في بيروت لعائلة مسلمة والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية ووالدتها حسناء السباعي، لديها أخ وحيد يصغرها سنا إسمه طارق، حاصلة على الجنسية البريطانية، عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان، تجيد أربع لغات العربية، الانجليزية الفرنسية، الإيطالية تزوجت من رجل الأعمال المصري «ناجي كامل» عام 2010 لكنها أخفت الزواج لمدة ثلاث سنوات ورزقت في السابع من أبريل 2014 بولدها الأول "رام" هي حاليا مقيمة في الزمالك بالقاهرة مصر.

مشوارها المهني

البداية مع تلفزيون المستقبل

بدأت عملها كمقدمة برامج بتشجيع من أمها في سن السادسة عشرة، وكان ذلك على شاشة تلفزيون المستقبل الأرضية عام 1989 كانت حينها أصغر مقدمة برامج على شاشة تلفزيون لبناني، فقدمت برنامجها الشهير "الليل المفتوح" لثلاث سنوات ونصف حتى العام 1993 غادرته بعدها في أواخر العام 1995.

الانتقال لتلفزيون الشرق الأوسط

في نهاية عام 1995 تلقت عرضا من الفضائيات العربية ـ الدولية وأولها مركز تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي الذي كان يبث من لندن في المملكة المتحدة التي عرضت عليها الانضمام إلى شبكتها، لتقديم برامج ذات توجه عالمي. أول خطوة كانت فقرة (هايد بارك) في برنامج (مساء الخير ياعرب) بعدها توالت عليها البرامج فقدمت (دنيا الموضة) و (عالم السينما) و (ابجد فوز) و (ألو رزان) و (ابتسامات)، (بيج بايت) الذي كان يتناول أهم إصدرات ألعاب الفيديو والكمبيوتر على مدى سنوات، تنقلت رزان مع إم بي سي، بين برامج تتحدث عن السينما، والموضة، الألعاب والمسابقات، الغناء، الأحداث الاجتماعية والفضائحية، إلا عندما ابتكرت برنامجها "Pops and Tops" عام 1998 علما بأنها استعارت عنوان برنامجها هذا من آخر إنكليزي معروف. ورغم ذلك، عرف برنامجها الجديد نجاحا كبيرا، حيث تضمن حوارات مع أكبر مشاهير ونجوم الفن، ما اتاح لها بناء شبكة علاقات واسعة، ساعدت برنامجها على الاستمرار في نجاحه، ولتنجح من ثم في محطة بي بي سي في ضمها إليها بعد فترة ولتصبح رزان المقدمة الرسمية لبرنامج "Top Of The Pops" الموجه للشرق الأوسط. عام 2002 انتقلت مكاتب بث إم بي سي إلى الإمارات العربية المتحدة ولبنان حيث عادت لبيروت لتقدم البرامج من هناك. عام 2003 عندما إفتتحت المحطة قناتها الثانية إم بي سي 2 قامت رزان بتقديم برنامجها رازمينا التي لم يستمر سوى لفترة قصيرة كما قامت بتغطية الكثير من الأحداث الفنية العالمية مثل حفلات توزيع الجوائز العالمية الموسيقية في موناكو ومحاورة كبار المشاهير من نجوم الغرب.

رزان مغربي

رزان مغربي

رزان مغربي