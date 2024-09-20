المقادير وطريقة التحضير.. دجاج مكسيكي حار

تفضل الأمهات تحضير أشهى الوصفات لأفراد أسرتها يوم العطلة الرسمية لتتجمع معهم على مائدة الغداء وتعيد إجواء الدفء للمنزل من جديد.

ويأتي الدجاج في مقدمة الأطعمة المفضلة لدى الكبار والصغار يسهل تحضيرها بأكثر من طريقة لتعطي مذاق طيب وشهي، فضلًا عن فوائدها التي لا تعد ولا تحصى.

ويحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير دجاج مكسيكي حار من داخل المطبخ المكسيكي لتبهري أفراد أسرتك على مائدة الغداء.

المقادير

- أفخاذ الدجاج : كيلو

- زبادي : كوب

- البصل : نصف حبة (مفروم ناعم)

- عصير الليمون : 2 حبة

- الثوم : فصّان (مهروس ناعم)

- الخل : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة صغيرة

- شطة بودرة : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الزعتر : ملعقة صغيرة

- صلصة حارة : 2 ملعقة صغيرة

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطعة)

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطعة)

- الفلفل الأحمر الحار : 2 قرن (مفروم)

- البصل : 2 حبة

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت : حسب الحاجة

طريقة التحضير

اغسلي قطع الدجاج جيداً وجففيها من الماء ثم تبليها بالملح والفلفل والبهارات والتوابل وملعقة واحدة من الهوت صوص والزبادي والليمون والبصل المفروم والخل واتركيها متبلة في الثلاجة على الأقل لساعتين.

في القليل من الزيت شوحي البصل ثم الثوم، وأضيفي قطع الدجاج المتبلة بمزيج التوابل وشوحي حتى يحمر لونه.

أضيفي قطع الفليفلة والفلفل الحار وما تبقى من التتبيلة وإذا احتاجت القليل من الماء وضعيها في صينية.

أدخليها الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج.

في آخر 5 دقائق قومي بمزج الهوت صوص والعسل وادهني به قطع الدجاج وأدخليها الفرن مرة ثانية حتى تحمر ثم قدميها.