طقس شديد الحرارة اليوم وغدًا..درجة الحرارة تصل لـ 41 في بعض المناطق

يسود اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر طقس شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم، نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وأعلنت الهيئة أن تكون ذروة الارتفاع غدًا الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

درجات الحرارة اليوم 19-9-2024

- درجة الحرارة في القاهرة .. 27 و 36.

- درجة الحرارة في الإسكندرية .. 24 و 35.

- درجة الحرارة في وادى النطرون .. 26 و 37.

- درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 24 و 35.

- درجة الحرارة في المنصورة .. 27 و 36.

- درجة الحرارة في الزقازيق .. 26 و 35.

- درجة الحرارة في طنطا .. 26 و 36.

- درجة الحرارة في دمياط .. 24 و 31.

- درجة الحرارة في بورسعيد .. 24 و 32.

- درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 24 و 35.

- درجة الحرارة في السويس .. 24 و 35.

- درجة الحرارة في العريش .. 23 و 32.

- درجة الحرارة في رفح .. 23 و 31.

- درجة الحرارة في رأس سدر .. 25 و 37.

- درجة الحرارة في نخل .. 18 و 33.

- درجة الحرارة في سانت كاترين .. 17 و 30.

- درجة الحرارة في الطور .. 27 و 37.

- درجة الحرارة في طابا .. 26 و 33.

- درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 28 و 38.

- درجة الحرارة في العلمين .. 25 و 37.

- درجة الحرارة في مطروح .. 25 و 38.

- درجة الحرارة في السلوم .. 26 وو 40.

- درجة الحرارة في سيوة .. 26 و 41.

- درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و 38.

- درجة الحرارة في مرسى علم .. 28 و 38.

- درجة الحرارة في الفيوم .. 25 و 37.

- درجة الحرارة في بنى سويف .. 25 و 38.

- درجة الحرارة في المنيا .. 24 و 39.

- درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و 39.

- درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 40.

- درجة الحرارة في قنا .. 27 و 40.

- درجة الحرارة في الأقصر .. 27 و 40.

- درجة الحرارة في أسوان .. 28 و 41.

- درجة الحرارة في أبو سمبل .. 28 و 40.

- درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 40.

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و 38.

- درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 35.

- درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 36.

- درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 35.