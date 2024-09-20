تعرف على أماكن سيارات التوثيق بالمحافظات.. تفاصيل

وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بتسيير عدد من سيارات التوثيق المتنقله إلى الاماكن الأكثر ازدحاما والمراكز والقري في المحافظات لتقديم خدمات التوثيق، وذلك للتيسير على المواطنين علي فترتين صباحية ومسائية، فضلا عن مد العمل داخل٣٠ فرع توثيق حتي الساعه ٩ مساءً بدون اضافة اي تكلفة ماليه اضافية.

جاء ذلك في اطار مشاركة وزارة العدل في فعاليات مبادرة "بدايه جديدة لبناء الانسان" برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدمت تلك الخدمات فى اليوم الأول عدد معاملات التوثيق من خلال السيارات المتنقلة بلغ عددها ٤٩٠ معاملة شملت كافة اعمال التوثيق المختلفة ، وبلغ عدد معاملات التوثيق من خلال فروع التوثيق الثابتة بالفترة المسائية ٦٣٣ معاملة، وذلك بنطاق محافظات القاهرة والجيزة، الإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والاسماعلية، ومرسى مطروح، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، ودمياط، وبورسعيد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، واسيوط، وسوهاج، وقنا، واسوان ، والبحر الاحمر، والوادي الحديد.



جدير بالذكر ان هذه الخدمات التي تم اطلاقها في اطار مبادرة رئيس الجمهورية "بدايه " سوف تستمر لمده ١٠٠ يوم بشكل يومي، لتقديم خدمات التوثيق بشكل ميسر للمواطنين.