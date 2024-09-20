النائب أحمد أبو زيد "بداية" مبادرة مصرية جديدة لبناء الإنسان صحيا وعلميا

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان المصرى " هي في الحقيقة بداية جديدة لبناء الانسان في مختلف المجالات وتستهدف إتاحة طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع ، مشيداً بهذه المبادرة التي جاءت فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى .

وقال النائب أحمد أبو زيد أن مبادرة "بداية جديدة " تهتم بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة .

وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن هذه المبادرة تشتمل على عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.