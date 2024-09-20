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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

حصيلة إيرادات فيلم "عاشق" في آخر ليلة عرض

عاشق
عاشق

حقق فيلم "عاشق" للفنان أحمد حاتم، في شباك التذاكر أمس، الخميس، إيرادات بلغت 951,046 جنيه، ما جعله في المركز الأول ضمن الأعمال المنافسة.

أبطال فيلم عاشق

فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، وآخرين، تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح. 

قصة فيلم عاشق

وتدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

آخر أعمال أحمد حاتم

يذكر أن عرض مؤخرًا للفنان أحمد حاتم، مسلسل عمر افندي وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

مسلسل "عمر أفندى" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، والمكون من 10 حلقات.

في إطار التشويق والإثارة، تدور أحداث المسلسل حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، ويدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

 

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