عودة تامر حسني وبسمة بوسيل بعد الطلاق.. "فيديو" حصري وقبلة رومانسية يكشفان الحقيقة

افتتح النجم تامر حسني مطعمًا جديدًا في منطقة الشيخ زايد يحمل اسم ابنه "آدم"، وذلك بحضور والدته وشقيقه، ونخبة مميزة من نجوم ونجمات الوسط الفني ومشاهير كرة القدم، وعلى رأسهم طليقته بسمة بوسيل وبطلة أحدث أعماله الفنية الفنانة هنا الزاهد.

تامر حسني يفتتح مطعمًا جديدًا باسم ابنه Adams Loung

حرص تامر حسني على مشاركة الجمهور بلقطات حصرية من الاحتفال، حيث نشر مجموعة من الصور والفيديوهات التي تجمعه بأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني والرياضي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأرفقها بتعليق: "نورتوني أنا و أخويا يا أعز الناس".

تامر حسني وأمه وشقيقه

جاء الاحتفال بافتتاح مطعم Adams Loung، بحضور النجوم بسمة وبوسيل، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، وأيتن عامر، والمخرجة سارة وفيق، وطارق الإبياري، وعلي ربيع، بالإضافة إلى نجوم كرة القدم إمام عاشور، ومروان عطية، ومصطفى فتحي.

هل عاد تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل بعد عام ونصف من الانفصال؟

في الوقت نفسه، لفت انتباه الجمهور السعادة التي كانت تغمر تامر حسني وانسجامه مع طليقته بسمة بوسيل، فهي كانت من أوائل الحاضرين في افتتاح مطعم طليقها، وظلت ترافقه طوال الاحتفال حتى ودعها لحظة مغادرتها، إذ شوهد وهو يقف إلى جانب السيارة، ويرسل إليها القبلات.

انتشرت صور وفيديوهات تامر حسني وبسمة بوسيل من احتفالهما بافتتاح المطعم والسعادة تملأ وجوههما، على نطاق واسع، ما أثار الشكوك حول رجوعهما إلى بعضهما البعض بعد مرور ما يقرب من سنة ونصف على طلاقهما، إذ تساءل البعض عن حقيقة الأمر، ولكنهما التزما الصمت ولم يعلقا بالتأكيد أو النفي.

لمشاهدة فيديو قبلات بسمة بوسيل وتامر حسني اضغط هنــــــــــــا

تامر حسني يحتفل بانتهاء تصوير فيلم ريستارت مع أبطال العمر ويعلن عن عرضه في عيد الفطر 2025

على صعيد آخر، احتفل نجم الجيل تامر حسني مؤخرًا بانتهاء تصوير أحدث أفلامه السينمائية "ريستارت"، الذي يشاركه بطولته النجمة هنا الزاهد، حيث شارك متابعيه مجموعة صور من كواليس آخر أيام تصوير الفيلم، وأرفقها بتعليق: "صور من آخر يوم تصوير ريستارت مع حبايب قلبي أبطال وصناع الفيلم. إن شاء الله عيد الفطر 2025"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فيلم "ريستارت"

فيلم "ريستارت" يضم نخبة مميزة من النجوم أبرزهم تامر حسني، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميكا، ومحمد ثروت، وآخرين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.