محمد منير بعد المرض.. ظهور غير متوقع للكينج بملامح مختلفة عقب أزمته الأخيرة (شاهد)

فاجأ الكينج محمد منير عشاقه في أحدث ظهور له بعد أنباء تدهور حالته الصحية التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، وذلك أثناء حضوره واحدًا من أهم العروض الموسيقية الاستعراضية في أوروبا، بعنوان: "الوقوع في الحب- fall in love"، الذي يقام برعاية المصمم الفرنسي جان بول جوتييه.

أحدث ظهور للكينج محمد منير بعد أزمته الصحية

ظهر محمد منير بملامح هادئة ووجه منتفخ، مع زيادة ملحوظة في وزنه، ولكن مع اختفاء علامات التعب والإرهاق التي كانت تسود ملامحه الفترة الماضية.

أحدث ظهور لمحمد منير

في الوقت نفسه، صرح صديق مقرب للكينج محمد منير، ومشرفًا على علاجه"، بإنه يتمتع بصحة جيدة، كما حرص على نشر صور تجمعهما معًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك" وأرفقها بتعليق قائلاً: "أمسية جميلة مع نجم مصر الكينج محمد منير على ضفاف نهر الماين في فرانكفورت".

أحدث ظهور لمحمد منير

صديق محمد منير المقرب والمشرف على علاجه يكشف تطورات حالته الصحية

وتابع: "الحمد لله أجرى نجمنا المحبوب عدد من الفحوصات وكانت النتائج مطمئنة للغاية، وقرر السفر بالقطار إلى برلين للقاء مجموعة من الأصدقاء و سوف يعود للقاهرة في نهاية الأسبوع الحالي. نورت ألمانيا يا كينج وحمد الله على سلامتك".

أحدث ظهور لمحمد منير

المتحدة تطرح مسيرة محمد منير من خلال فيلم تسجيلي قصير بصوت أحمد أمين

على صعيد آخر، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن مشوار الكينج محمد منير الفني بصوت الفنان أحمد أمين، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام ".

جاء الفيلم تكليلًا وتمجيدًا لتاريخ الكينج منير، تحت شعار "رحلة نَقشت اسمه بحروف من ذهب "، حيث علقت الشركة المتحدة على المنشور قائلة: "نقدم لكم مسيرة الفنان الكبير محمد منير، بدءًا من بداياته المتواضعة وصولًا إلى تألقه كواحد من أبرز نجوم الموسيقى في العالم العربي".

وأضافت: "اكتشفوا تفاصيل رحلته الفنية والشخصية التي نقشت اسم الكينج بحروف من ذهب في قلوبنا، من خلال أغانيه التي تعبر عن الحب، الإنسانية، والوطن".