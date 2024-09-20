الكيلو بـ75 جنيهًا.. أسعار الدواجن في البورصة والأسواق اليوم الجمعة

أسعار الدواجن اليوم.. استقرت أسعار الدواجن داخل البورصة والأسواق، صباح اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، حيث تراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم في البورصة بين 75 لـ76 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 لـ 86 جنيهًا.

وحرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للقراء و المتابعين، ننشر لكم أسعار الدواجن وفقًا للبيانات الصادرة عن بورصة الدواجن اليوم فى التقرير التالي .

سعر الدواجن البيضاء

- استقر سعر الدواجن البيضاء اليوم لتتراوح بين 75 لـ 76 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 لـ 86 جنيهًا.





سعر الدواجن الساسو

- سجل سعر الدواجن الساسو استقرارا ما بين 92 لـ 93 جنيها في البورصة، وتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 102 لـ 103 جنيها.

سعر الدواجن الأمهات البيضاء

- سجل سعر الدواجن الأمهات البيضاء نحو 74 جنيها، وتباع في الأسواق بسعر 84 جنيها.

سعر الدواجن البلدي

- سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في البورصة نحو 105 جنيهات، لتصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت البلدي الحر بـ 11.25جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي المشعر بـ 11.50جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي الهجين بـ 12جنيها.

- سعر الكتكوت الروزي التسمين بـ 26.50 جنيه.

- سعر الكتكوت الروزي بـ 22 جنيها.

- سعر الكتكوت الجميزة بـ 22 جنيها.

- سعر الكتكوت البيور الساسو بـ 25 جنيها.

- سعر الكتكوت الأبيض تسمين بـ 39.75 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 167 جنيهًا في البورصة، لتصل للمستهلك بنحو 177 جنيهًا.

- و وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 164 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 164جنيهًا.

- وسجل أيضا سعر كرتونة البيض البلدي عند 160 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بسعر 170 جنيهًا.

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