"ملك العملات".. الدينار الكويتي يٌسجل رقمًا جديدًا بالبنوك المصرية

الدينار الكويتي.. سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، وبلغ سعر الدينار الكويتي رسميًا، 158.84 جنيه للشراء، و159.34 جنيه للبيع.

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على توفير خدمات شاملة لقُرائها، ننشر لكم سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم 20 سبتمبر 2024، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية لهذه البنوك وحتى كتابة تلك السطور.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم بالبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، 158.84 جنيه للشراء، و159.34 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 158.13 جنيه للشراء، و159.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، 158.51 جنيه للشراء، و159.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة، 158.46 جنيه للشراء، و159.26 جنيه للبيع.

لمزيد من الأخبار و التقارير إضغط هنا