الكيلو بـ270 جنيهًا.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم

أسعار اللحوم اليوم.. شهدت أسعار اللحوم استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، في المنافذ الحكومية ومحلات الجزارة، وسجل سعر الكندوز ما بين 370 لـ450 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة

- سعر كيلو اللحم الكندوز، يتراوح ما بين 370 لـ450 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البلدي، يتراوح ما بين 350 لـ400 جنيه.





- سعر كيلو اللحم المفروم، يتراوح ما بين 400 لـ450 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضأن، يتراوح ما بين 400 لـ420 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الجملي، يتراوح ما بين 280 لـ300 جنيه.

- سعر كيلو اللحم البتلو، يتراوح ما بين 340 لـ 380 جنيها.





أسعار اللحوم في منافذ الحكومة

- أسعار اللحوم البلدي بـ270 جنيها.

- أسعار اللحوم بمنافذ أمان بـ250 جنيها.

- أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة بـ 220 جنيها.

- أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة بـ 250 جنيها.

- أسعار اللحوم البرازيلية المفروم المجمدة بـ 220 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

تراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي ما بين 90 لـ 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو اللحوم المفروم البلدي ما بين 340 لـ 400 جنيه.

تراوح سعر كيلو اللحوم البلدي ما بين 200 لـ 270 جنيها.

تراوح سعر الريش الضاني ما بين 380 لـ 420 جنيهًا.

سجل أسعار السجق المستورد نحو 110 جنيهات.

بلغ أسعار المفروم الجملي نحو 300 جنيه.

بينما بلغ سعر السجق البلدي نحو 300 جنيه.