طبق البيض بـ120 جنيهًا.. الزراعة تطرح إنتاجها بمنافذ ثابتة ومتحركة

طبق البيض بـ120 جنيهًا.. أكد أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مستمرة فى طرح إنتاجها من البيض بسعر 120 جنيهًا للكرتونة، من خلال منافذها الثابتة بالمحافظات والمتحركة.

طبق البيض بـ120 جنيهًا:

أضاف إبراهيم، أنه يتم طرح إنتاج مشروعات الهيئة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، ومضاعفة منافذ البيع والمشروعات وإنتاجها، للحد من الحلقات الوسيطة والمساهمة فى خفض الأسعار، مشيراً إلى أنه يتم بيع البيض بشكل منتظم فى الميادين بالمحافظات، وسط إقبال كثيف من المواطنين، بسعر 120 جنيهًا للكرتونة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذى تم الاتفاق فيه بين وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي وبعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم الاتفاق فيه بين وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبعض منتجى بيض المائدة، لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وفي وقت سابق، أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه جارٍ الترتيب بين وزارتي التموين والزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار كرتونة البيض إلى 150 جنيهًا في المنافذ، موضحًا أن قرار التطبيق سيكون في غضون أيام قليلة، إما بنهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في إنتاج بيض المائدة، موضحًا أنه بداية من منتصف شهر أكتوبر، ستكون هناك وفرة في الإنتاج والمعروض.

وأشار غلى أن بعض المنتجين وأصحاب المزارع خرجوا عن الإنتاج خلال الفترة الماضية، موضحًا أن السعر الحالي بالمزرعة نحو 163 جنيهًا للكرتونة، وتصل الكرتونة إلى المستهلك بين 175 جنيهًا و180 جنيهًا.

وأوضح، أن وزارتي الزراعة والتموين والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، يعملون على توفير بيض المائدة بجميع المنافذ، متوقعًا تراجع الأسعار مع وفرة المعروض، ووصول معدل الإنتاج لـ14 مليار بيضة.

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