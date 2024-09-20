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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موهبة موناكو يحطم رقم مبابي أمام برشلونة (فيديو)

جورج الينيخينا
جورج الينيخينا

حقق فريق موناكو الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على نظيره برشلونة الإسباني مساء أمس الخميس في المباراة النارية التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وشهدت المباراة ظهوراً لافتاً للنيجيري جورج الينيخينا نجم موناكو الذي نجح في هز شباك الفريق الكتالوني في أول ظهور له بدوري الأبطال.

وسجل الينيخينا رقماً مميزاً بعد هدفه في شباك برشلونة بعدما أصبح أصغر لاعب يتمكن من إحراز هدف لفريق موناكو في دوري أبطال أوروبا.

وحطم جورج الينيخينا البالغ من العمر 18 عاماً و 34 يوماً الرقم المسجل بإسم النجم كيليان مبابي الذي أحرز أول اهدافه الأوروبية مع موناكو في دوري الأبطال بعمر 18 عاماً و 63 يوماً.

وإنضم الينيجينا لصفوف موناكو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية قادماً من فريق رويال انتويرب البلجيكي.

وتقدر القيمة التسويقية لجورج الينيخينا بـ 10 ملايين يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت.

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