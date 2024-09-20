تعليق فليك بعد الخسارة أمام موناكو "علينا رفع رؤوسنا"

تحدث المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، على هزيمة الفريق الكتالوني، أمام نظيره موناكو، في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض البلوجرانا للهزيمة من موناكو الفرنسي، بثنائية مقابل هدف، في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث فليك في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس“: المباراة تكون مختلفة عندما تشارك بـ لاعب أقل، ولكن رغم الطرد حاولنا أن ندافع بقدر المستطاع.

وتابع: قدمنا أشياءً إيجابية في المباراة، لكننا سنحلل المباراة من جديد، نحن خسرنا أول مباراة في دوري أبطال أوروبا، وموناكو يستحق الفوز.

وأضاف: يجب أن نرفع رؤوسنا على ما قدمناه في المباراة، ونسترجع طاقتنا والاستعداد للمباراة القادمة يوم الأحد في الدوري الإسباني.

وأتم: الأمر صعب للغاية مع ضغط المباريات، خوض مباراة كل ثلاثة وأربع أيام، لكن لدينا العديد من اللاعبين بإمكانهم المشاركة في المباريات القادمة.