وزير الري يلتقى مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على استمرار التعاون بين الوزارة وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، فيما يخص إصدار التراخيص اللازمة لاراضى طرح النهر فى المسافة من شبرا الخيمة وحتى حلوان ، مع الإلتزام التام بالإشتراطات والقوانين المنظمة فى هذا الشأن .

وذاك خلال اجتماع مع اللواء محمد مصطفى رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، و اللواء إبراهيم برهام نائب مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، وبحضور المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بخصوص التنسيق بين الوزارة والجهاز فى أعمال حماية جوانب نهر النيل ، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه .

وفي ظل التعاون بين أجهزة الدولة المعنية (وزارة الري - جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة - وزارة الداخلية - لجنة تصويب التواجدات ) فإنه يجرى حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بالحبس الممتد من شبرا الخيمة إلى حلوان .

وأشار إلى ان أجهزة الوزارة مستمرة فى إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات .

تم إزالة عدد (٨٦٧٧٦) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، وحاليا تتواصل الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (٣٧٧) حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة تقترب من ٣٥ ألف متر مربع ، وذلك تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .