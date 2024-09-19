الجنيه المصري يتعافى أمام الدولار.. أسعار العملات بالبنك الأهلي اليوم

سعر الدولار.. شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات، اليوم الخميس، 19 سبتمبر 2024، استقرارًا جماعيًا وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري:

حرصًا من موقع بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة للقراء نقدم لكم خلال التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

سعر الدولار اليوم:

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار اليوم 48.48 جنيه للشراء، و48.58 للبيع. في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 للبيع.

سعر اليورو اليوم

متوسط سعر اليورو اليوم: 53.66 جنيه للشراء، 54.10 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.77 جنيه للشراء، 64.35 للبيع.

سعر صرف دولار كندى بالبنك الاهلى المصري

بلغ سعر صرف دولار كندي اليوم 35.52 للشراء و 35.77 للبيع

سعر صرف فرنك سويسري مقابل الجنيه المصري

بلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري بالبنك الاهلى 56.94 للشراء و 57.45 للبيع.

سعر صرف 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري

بلغ متوسط سعر صرف الين الياباني 33.68 للشراء و 34.23 للبيع

دولار استرالي مقابل الجنيه المصري بالبنك الاهلي اليوم

سجل الدولار الاسترالي اليوم 32.66 للشراء و 32.10 للبيع