ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم | اعرف وصل كام

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. ارتفع سعر الريال السعودي، اليوم، في البنك الأهلي مستهل التداولات، ليصعد بمقام قرش واحد في سعر البيع، بالتزامن مع بدء موسم عمرة المولد النبوي وتوافد المعتمرين على مكة المكرمة، يسجل سعر الريال السعودي القيمة الأعلى منذ بداية موسم العمرة.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك المصرية:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي ارتفاعًا الآن بمستهل التعاملات في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.95 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر ارتفاعًا الآن بمستهل التعاملات في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.95 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.94 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي ارتفاعًا الآن بمستهل التعاملات في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.95 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي ارتفاعًا الآن بمستهل التعاملات في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.91 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.95 جنيه.

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