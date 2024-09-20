احذر.. إشارات يعطيها الجسم تدل على نقص الكالسيوم

الكالسيوم.. يتطلب جسمنا الكثير من مختلف العناصر والمعادن الغذائية، ومع ذلك، في بعض الأحيان بسبب عادات الأكل الخاطئة وتغيير نمط الحياة، يحدث نقص في بعض المعادن الهامة جدًا لصحة أجسامنا، وفي مثل هذه الحالة، يبدأ الجسم بإعطاء إشارات حول نقص هذه العناصر الغذائية، ومنها الكالسيوم، فعندما يكون هناك نقص في الكالسيوم في الجسم، فإنه يبدأ في إعطاء علامات محددة لتنبيهك.

ووفق لموقع "Jagran"، الكالسيوم هو أحد العناصر الغذائية الأساسية للجسم، لتقوية العظام والأسنان، وينبغي تناول الكالسيوم بكمية كافية في النظام الغذائي، كما يساعد فيتامين د في امتصاص هذا الكالسيوم، لذلك، إلى جانب الكالسيوم، يجب أيضًا تناول فيتامين د بكمية كافية حتى يمكن الاستفادة من الكالسيوم بشكل كامل.

ويجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 70 عامًا تناول 1000 ميكروجرام من الكالسيوم يوميًا، بالنسبة للنساء هذه الكمية هي 1200 ميكروجرام، 99% من الكالسيوم الموجود في الجسم موجود في العظام والأسنان، ونظرًا لنقص هذه العناصر الغذائية الأساسية، يبدأ الجسم في إعطاء أنواع عديدة من الإشارات التي من المهم فهمها.

علامات انخفاض الكالسيوم في الجسم

ألم في الذراع والرجل

يستمر الألم في الذراعين والساقين والركبتين والفخذين طوال الوقت، وإذا لم يتم اتخاذ الرعاية، يبدأ هذا الألم بالحدوث حتى أثناء الأنشطة العادية مثل المشي والجري وما إلى ذلك.

وخز في الأصابع

إذا شعرت بوخز مع تنميل في أصابع اليدين والقدمين، فهذا يدل على نقص الكالسيوم.

هشاشة العظام

إذا كان هناك نقص مفرط في الكالسيوم وأصبحت الحالة أكثر خطورة، يمكن أن تنشأ مشاكل مثل هشاشة العظام وهشاشة العظام.

الأرق

في بعض الأحيان يتأثر نمط النوم أيضًا بسبب نقص الكالسيوم في الجسم والذي يمكن أن يسبب الأرق.

الكسور مع ابسط الحركات

بسبب نقص الكالسيوم، تصبح العظام ضعيفة، مما يزيد من احتمالية تعرضها للكسور حتى في حالة الإصابة البسيطة.

مؤشرات أخرى

سوء صحة الأسنان، الجلد الجاف والخشن، ضعف وتساقط الشعر، الأظافر الضعيفة، بطء نمو الأظافر.

وليجب على كل من يشعر بمثل هذه الاشارات سرعة زيارة الطبيب للحصول على العلاج والإرشادات اللازمة للحفاظ على نسبة الكالسيوم في الجسم.