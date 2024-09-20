ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. تصل لـ 43 في بعض المدن

يسود اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر، طقس شديد الحرارة على أغلب المحافظات، وتنتشر الأتربة العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم غد السبت الموافق 21 سبتمبر ستشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن التحسن فى الأحوال الجوية يستمر خلال الأسبوع القادم.

درجات الحرارة اليوم 20-9-2024

ونرصد درجات الحراة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم..

- درجة الحرارة في القاهرة .. 25 و 39.

- درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 32.

- درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 24 و 37.

- درجة الحرارة في المنصورة .. 24 و 38.

- درجة الحرارة في الزقازيق .. 24 و 37.

- درجة الحرارة في طنطا .. 24 و 38.

- درجة الحرارة في دمياط .. 24 و 31.

- درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 32.

- درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 25 و 39.

- درجة الحرارة في السويس .. 24 و 39.

- درجة الحرارة في العريش .. 23 و 33.

- درجة الحرارة في رفح .. 23 و 33.

- درجة الحرارة في رأس سدر .. 25 و 38.

- درجة الحرارة في نخل .. 19 و 36.

- درجة الحرارة في سانت كاترين .. 18 و 33.

- درجة الحرارة في الطور .. 27 و 37.

- درجة الحرارة في طابا .. 26 و 33.

- درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 28 و 40.

- درجة الحرارة في العلمين .. 25 و 33.

- درجة الحرارة في مطروح .. 24 و 32.

- درجة الحرارة في السلوم .. 24 و 32.

- درجة الحرارة في سيوة .. 26 و 42.

- درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و 40.

- درجة الحرارة في مرسى علم .. 28 و 39.

- درجة الحرارة في الفيوم .. 25 و 40.

- درجة الحرارة في بنى سويف .. 25 و 40.

- درجة الحرارة في المنيا .. 25 و 41.

- درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و 42.

- درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و 42.

- درجة الحرارة في قنا .. 27 و 43.

- درجة الحرارة في الأقصر .. 27 و 43.

- درجة الحرارة في أسوان .. 28 و 43.

- درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 42.

- درجة الحرارة في أبو سمبل .. 28 و 42.

- درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و 41.

- درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 37.

- درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 38.

- درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 37.