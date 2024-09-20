اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة في الأسواق المحلية وارض المصنع

اسعار الحديد والاسمنت.. استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ولدى تأخر الجملة، وسجل سعر حديد عز نحو 41849 جنيهًا، مسجلا تراجع قدره 111 جنيهات عن الاسعار المسجلة، أمس الخميس.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة، والتي شهدت بعض التراجعات في أسعار بعض الشركات، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق والمصنع

وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 40397 جنيهًا، مسجلًا ارتفاع قدره 106 جنيهًا عن الاسعار المسجلة أمس الخميس.

أما حديد عز، فوصل سعره إلى نحو 41849 جنيهًا، مسجلا تراجع قدره 111 جنيهات عن الاسعار المسجلة، أمس الخميس.

وبلغ سعر حديد السويس 39 ألف جنيه.

أما سعر حديد المراكبي، فجاء بقيمة 41 ألف جنيه.

وبالنسبة لحديد بشاي فسجل 41 ألف جنيه.

وسعر حديد العشري سجل 37.500 جنيه.

وسعر حديد الجيوشى سجل 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في مصر

- وبلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2750 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 53.5 جنيها عن الاسعار المسجلة أمس.

- وسجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

- وسعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح لـ2000 جنيه.

- أما سعر طن أسمنت العسكري فسجل 1950 جنيهًا.

- ووصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان إلى 1990 جنيهًا.

- وسجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.