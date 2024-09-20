عبدالناصر زيدان يكشف شكل دوري المحترفين بشكله الجديد

تستعد أندية دوري المحترفين والدرجة الثانية لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وتأهلت أندية بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود للدوري الممتاز.

فيما هبطت أندية المقاولون العرب وبلدية المحلة والداخلية لدوري المحترفين.

الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر هو الموعد المبدئي لانطلاق منافسات دوري المحترفين والقسم الثاني ب.

وكشف عبدالناصر زيدان نظام دوري المحترفين والدرجة الثانية بالموسم الجديد 2024-2025.



يُكون دوري المحترفين من 20 فريقا يقام من دورين كاملين، على خلاف نظام الموسم المنصرم.

وكان نظام الموسم المنصرم ينص على خوض دور أول بين جميع الفرق، ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتي صعود وهبوط تضم كل منهما 10 فرق.

وتأهل بتروجت متصدر الترتيب وغزل المحلة الوصيف مباشرة للدوري الممتاز، فيما خاض حرس الحدود دورة رباعية مع الثلاثي المتأهل من الدرجة الثانية، وهم سبورتنج والترسانة ومنتخب السويس، لكن هذا النظام سيتم تعديله مع الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يصعد أول ثلاثة فرق بالترتيب مباشرة للدوري الممتاز ويهبط الفرق الثلاث الأخيرة لدوري القسم الثاني ب.