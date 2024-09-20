طريقة عمل دنش بالفاكهة| وصفة لذيذة وسهلة التحضير

الـ دنش هو نوع من المعجنات اللذيذة والشهية، والتي تعود أصولها إلى المطبخ العربي، ويتميز الدنش بقوامه الرقيق والمقرمش من الخارج والناعم من الداخل، ويمكن حشوه بأنواع مختلفة من الحشوات مثل الشوكولاتة، أو الجبنة، أو الفاكهة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل دنش بالفاكهة، وهو خيار مثالي لإضافة نكهة مميزة وفوائد صحية إلى وجباتك. تعتبر هذه الوصفة مثالية للإفطار أو كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم.









طريقة عمل دنش بالفاكهة

المكونات

- للعجينة:

- 3 أكواب من الدقيق

- 1/2 كوب من السكر

- 1/4 كوب من الزبدة (ذائبة)

- 1 كوب من الحليب الدافئ

- 1 بيضة

- 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح





- لحشو الفاكهة:

- 1 كوب من الفاكهة الطازجة المقطعة (مثل التفاح، الفراولة، أو الموز)

- 2 ملعقة كبيرة من السكر

- 1 ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)





- للتزيين:

- 1 بيضة مخفوقة

- سكر بودرة أو سكر خشن





طريقة التحضير

1. تحضير العجينة:

- في وعاء كبير، اخلطي الخميرة مع الحليب الدافئ واتركيها لعدة دقائق حتى تبدأ في التفاعل وتظهر فقاعات.

- أضيفي السكر والزبدة المذابة إلى خليط الخميرة، ثم أضيفي البيضة وامزجي جيدًا.

- أضيفي الدقيق والملح تدريجياً إلى الخليط وابدأي في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة. إذا كانت العجينة لزجة، يمكنك إضافة قليل من الدقيق حسب الحاجة.

- غطي العجينة بغطاء واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمها.





2. تحضير حشو الفاكهة:

- في وعاء صغير، اخلطي الفاكهة المقطعة مع السكر والقرفة حتى تمتزج تمامًا.





3. تشكيل الدنش:

- بعد أن تختمر العجينة، قومي بفردها على سطح مرشوش بالدقيق حتى تحصلي على شكل مستطيل.

- افردي حشو الفاكهة على العجينة، ثم لفيها برفق لتشكيل رول طويل.

- قطعي الرول إلى شرائح بسمك 2-3 سم، وضعيها في صينية مدهونة أو مفروشة بورق زبدة.

- اتركي الشرائح لترتاح وتختمر قليلاً لمدة 20 دقيقة.





4. الخبز والتزيين:

- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- ادهني شرائح الدنش بالبيضة المخفوقة لتمنحيها لونًا ذهبيًا جميلًا.

- اخبزيها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

- بعد خروجها من الفرن، يمكن تزيينها بالسكر البودرة أو السكر الخشن حسب الرغبة.





الدنش بالفاكهة هو خيار رائع لإضافة نكهة فريدة وغنية إلى وجباتك، بفضل قوامه الرقيق والحشوة المليئة بالنكهات الطبيعية، يمكن أن يكون وجبة مثالية للإفطار أو كوجبة خفيفة.