خالد الغندور: ثنائي الأهلي استفسر عن موقف الإسماعيلي من إيقاف القيد

قال الإعلامى خالد الغندور، أن الثنائي عمار حمدي ومعتز محمد لاعبا الأهلي، استفسروا عن موقف النادي الإسماعيلي وموعد رفع إيقاف القيد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اتفق الإسماعيلي مع النادي الأهلي على ضم الثنائي عمار ومعتز على سبيل الإعارة كما طلب التعاقد أيضا مع فارس خالد متوسط ميدان فريق الشباب".

واختتم :" الإسماعيلي أكدوا أنهم يعملون على حل أزمة إيقاف القيد وأن النادي كان يعاني من عدد كبير القضايا وتم حل أغلبهم ومتبقي ثلاثة فقط يتم العمل على حلهم في الوقت الحالي".

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للقاء جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع مع الطاقم المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية لمدة ٣٠ دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد نجح في الفوز في لقاء الذهاب بمدينة نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».