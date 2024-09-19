إعلامية: لايحق للزوج فتح حقيبة زوجته دون علمها أو التصنت عليها أثناء حديثها مع الآخرين

قالت الإعلامية راندا فكري، إنه لا يحق للزوج اقتحام الحياة الخاصة بزوجته مثل فتح حقيبتها دون علمها، أو التنصت عليها في أثناء تبادل أطراف الحديث مع الآخرين، مشددة، على أنّ العلاقة بين الرجل والمرأة لابد أن يسودها الاحترام والود.



وأضافت "فكري" خلال تقديمها برنامج "الحياة انت وهي" على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن الزوج إذا تسبب في إحساس زوجته بالخوف في تعاملاتهما، فإن الحياة الزوجية بينهما ستكون مبنية على الكذب، محذرة، من أن المتابعة المفرطة من جانب الزوج تؤدي إلى حالة من الحرص والقلق الزائد من الزوجة منعا من وقوع أي خطأ.



وأكدت الإعلامية، على ضرورة بناء جسور الثقة بين الزوجين، حتى تنمو العلاقة بشكل طبيعي وصحي بما يمنع أي "رتوش" غير مرغوبة، قد يؤدي تراكمها إلى انهيار العلاقة الزوجية.



كما تطرقت، إلى ما يسمى «الكذب الأبيض»، مشيرة، إلى أنه قد يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية في العلاقة بين الرجل والمرأة، لكنه في أحيان أخرى، يحمل تأثيرات إيجابية، ويندرج تحت مسمى "المجاملة" .

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