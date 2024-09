رئيس جامعة أسيوط الجديدة يتفقد جناح الجامعة بالمعرض العلمي لأسبوع شباب الجامعات

أجرى صباح اليوم الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لجناح الجامعة بالمعرض العلمي المُقام ضمن فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

رافقه خلالها الدكتور ولاء محمود الشريف عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور جمال السيد مدرس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأعضاء الهيئة المعاونة.

وتفقد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، جناح شركة smart systems إحدى الشركات الراعية لأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، والمتخصصة في توريد وتركيب وصيانة وتشغيل الأجهزة العلمية والمعملية.

وشهد جناح الجامعة زيارة بعض رؤساء الجامعات ومسئولي الشركات الراعية والعديد من طلاب الجامعات المشاركة لتفقد مشروعات الطلاب.

وأشاد الدكتور جمال تاج، بالمشروعات العملية العلمية الموجودة بالمعرض والتي تُعبر عن الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها طلاب الجامعات التكنولوجية، والتي تؤكد أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا من روافد التعليم العالي في مصر مضيفاً أن مثل هذه الفعالية تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين الطلاب، والتعرف على الأفكار الجديدة التي تخدم المجتمع مؤكداً حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة ومناخ يساعد الطلاب على الابتكار والإبداع، والاهتمام بالمشروعات الطلابية المختلفة.

وأشاد رئيس الجامعة،

بجناح شركة smart systems والأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تقدمها في مختلف المجالات.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تُشارك بعدد ٣ مشاريع عملية وهي؛ Fire fighting robot وهو مشروع مصغر يقوم بالتحكم عن بعد لمكافحة جميع انواع الحرائق، ومشروع vision biased automated parking systemيقدم مشروع نظام وقوف السيارات الآلي القائم على الرؤية حلاً متكاملاً قائمًا على الذكاء الاصطناعي يهدف إلى توجيه السائقين بكفاءة إلى أماكن وقوف السيارات المتاحة، بالإضافة إلى مشروع Maximing the use of new and

renewable energy in the field of food processing تقوم فكرة الجهاز على تجفيف الأغذية باستخدام الطاقة المتجددة لتفادي عيوب التجفيف التقليدى واختزال زمن التجفيف وإنتاج منتجات عالية الجودة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى جاهدةً لتوفير كافة سُبل الدعم لأبناءها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية تسمح لهم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في مختلف المجالات.