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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى الحشيش

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت جهات التحقيق في حلوان، اليوم الخميس، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر بمنطقة المعصرة.

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كما أمرت بإرسال عينة من المواد المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها لبيان إحتوائها على جوهر المادة المخدرة المدرجة بجداول قانون المخدرات من عدمه.

وكانت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة في ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما 1.9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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