ڤودافون تناقش توسيع استثماراتها الرقمية خلال البعثة البريطانية المصرية

أعرب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لڤودافون مصر، عن حماسه للفرص المتاحة في مناخ الاستثمار المصري خلال مشاركته في الجلسة النقاشية "التطلع إلى الماضي للانطلاق نحو المستقبل: تأملات حول تجارب المستثمرين البريطانيين في مصر"، بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري والتي عقدت ضمن فاعليات البريطانية المصرية والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، حيث صرح: "نحن في ڤودافون نعتز بمشاركتنا في البعثة البريطانية المصرية لتشجيع الاستثمار، حيث تعد هذه الفعالية فرصة دولية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إننا نؤمن بأهمية دعم بيئة الأعمال في مصر ونسعى دائماً لجذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف: "واليوم، وبعد أكثر من 25 عامًا، نحن فخورون بكوننا من أكبر المستثمرين البريطانيين الناجحين في مصر. تمثل ڤودافون قصة نجاح متميزة، ونسعى من خلال الفعاليات مثل هذه البعثة لإظهار التزامنا بتشجيع الاستثمار البريطاني ومناقشة سبل جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الشركات الأخرى في رحلتها."

وأشار خلال الجلسة إلى أنه على مدار السنوات، جاءت الإستثمارات بشكل إستراتيجي، حيث وجهت الإستثمارات لتحسين الشبكة وتطوير البنية التحتية. كما حققت الشركة تأثيرًا إيجابيًا في حياة المواطنين المصريين من خلال شراكات عالمية ودعم القطاعات الحيوية، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن المصري وتعزيز الاقتصاد ككل.

كما أضاف: "لقد استثمرنا أكثر من 100 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية للشبكة، مما سمح لنا بتقديم خدمات عالية الجودة لأكثر من 48 مليون عميل. نحن ندرك أهمية الابتكار والتوجه نحو التحول الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أساسيًا للنمو الاقتصادي."

وأكد عبدالله التزام ڤودافون بمواصلة استثماراتها والتوسع في خدماتها الرقمية. "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع الحكومة والمستثمرين لخلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو في قطاع الاتصالات وتحقيق رؤية مصر 2030."