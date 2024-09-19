رئيس جامعة بني سويف يلتقي السفير السعودي بالقاهرة لبحث سبل التعاون

زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مقر السفارة السعودية بالقاهرة حيث التقي السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية لدي جمهوريه مصر العربية.

وذلك بحضور الدكتور منصور بن زيد الخثلان الملحق الثقافي للملكة العربية السعودية بالقاهرة والدكتور ايمن غنيم المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة.

استهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم التهنئة السفير صالح الحصيني ،وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة بني سويف والجامعات والمؤسسات السعودية في مختلف المجالات على الصعيد الاكاديمي والعلمي ، وتطرق اللقاء الى ملف الطلاب الوافدين و طرح البرامج المختلفة والكليات المتنوعة والفريدة من نوعها لدى جامعة بني سويف.

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة علي فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي مع مختلف الجامعات علي المستويين الإقليمي والدولي مما يسهم وبشكل فعال في الارتقاء بمكانة الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية ويجعلها بيئة خصبة لجذب اكبر عدد من الطلاب الوافدين و تطوير البحث العلمي ودعم الباحثين في مختلف المجالات والذي يتماشي مع رؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.

أكد على عمق العلاقات المصرية السعودية وحرص الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم العلاقات الطيبة والتعاون مع مختلف الدول العربية.

أعرب عن استعداد الجامعة لفتح تعاون مشترك بين جامعة بنى سويف والجامعات السعودية من خلال زيارات تبادلية بين أعضاء هيئة التدريس وبعثات علمية للطلاب، بالإضافة إلى إتاحة استقبال الطلاب السعوديين داخل الكليات المختلفة بجامعة بنى سويف.

وفى نهاية اللقاء أهدي الدكتور منصور حسن درع الجامعة إلى السفير السعودي تقديرا لجهوده المبذولة والتعاون المثمر بين الجامعة والسفارة.

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