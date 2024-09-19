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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد صلاح لاعب شهر أغسطس في ليفربول

بوابة الوفد الإلكترونية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، لقب لاعب الشهر في ليفربول عن أغسطس المنقضي بالتصويت الجماهيري متفوقًا على الهولندي ريان جرافنبيرش والكولومبي لويس دياز.
 

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كولر يجتمع مع الجهاز المعاون على هامش مران الأهلي المسائي

وحقق صلاح انطلاقة مميزة مع ناديه الإنجليزي الشهر المنقضي مع بدء فعاليات الدوري الإنجليزي بعد أن سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها قبل فترة التوقف الدولية في سبتمبر.

وقال صلاح في تصريحات للقناة الرسمية للنادي الإنجليزي والموقع الخاص به "الأمر الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الانتصارات في المباريات الكبيرة وبداية الموسم بشكل جيد. أنا دائمًا سعيد بمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات".

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